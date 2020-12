SERIE A – Torino e Bologna 1-1, si dividono la posta in palio

Torino (1-4-3-1-2): Milinkovic-Savic; Izzo (st 41′ Vojvoda), Lyanco, Bremer, Rodriguez; Gojak (st 21′ Meitè), Rincon, Linetty; Lukic; Belotti, Bonazzoli (pt 29′ Verdi). A disposizione: Sirigu, Rosati, Buongiorno, Celesia, Edera, Nkoulou, Segre, Zaza. Allenatore: Giampaolo.

Bologna (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri (st 19’Dijks), Danilo, Svanberg (st 32′ Poli), Tomiyasu, Dominguez (st 19’Schouten), Medel; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio. A disposizione: Breza, Calabresi, Denswil, Khailoti, Baldursson, Ruffo Luci, Pagliuca, Rabbi, Vergani. Allenatore: Mihajlovic.

Arbitro: Pasqua di Tivoli (Assistenti: Passeri – Caliari; VAR: Maresca; Assistente VAR: Galetto)

Goal: st. 25 Verdi (T), st. 34 Soriano (B).

Ammoniti: Dominguez (B), Lyanco (T), Svanberg (B), Tomiyasu (B).

Note: 1′ di recupero nel primo tempo; 4′ di recupero nel secondo tempo.

Primo Tempo: al 7′ prima occasione per il Bologna. Svanberg riesce a soffiare il pallone, che arriva poi a Palacio. L’attaccante rossoblu calcia ma Milinkovic-Savic chiude in corner. Poco dopo al 9′ traversa di Svanberg, su un errore di Lyanco, che non riesce a controllare il pallone, ci pensa lo svedese a calciare in porta. La palla si abbassa ma non sufficientemente, colpendo la traversa. Al minuto 11′ dopo corner per i granata, Izzo protegge la sfera e serve Rincon che controlla. La palla viene messa in mezzo, con Belotti che viene messo a terra in area e chiede l’intervento del VAR, ma nulla di fatto il gioco prosegue. Occasione Torino al 22′, Belotti tenta il pallonetto dopo aver ricevuto palla su un lancio lungo. Si trova davanti con Bonazzoli ma cerca una giocata complicata. Da Costa blocca la sfera senza problemi. Al 32′ Ammonito Lyanco per un fallo ai danni di Palacio. Salterà la sfida con il Napoli. Sul finire del primo tempo al 45′ occasione Belotti lotta per mantenere il possesso palla. Dopo un primo tiro stoppato da un avversario, ritenta di destro ma la traiettoria della sfera è centrale.

Dopo 1′ di recupero, l’arbitro Pasqua, manda le squadre negli spogliatoi.

Secondo tempo: 1′ Il gioco riprende, ed il primo pallone della ripresa è giocato dal Bologna, che cerca subito spazi per avanzare. Al 15′ buona azione del Torino, che sta spingendo molto. Linetty resiste agli attacchi avversari e serve Belotti, che mette un buon filtrante per Verdi. Il numero 24 cerca il gol sul primo palo e da Costa la mette in corner. Al 20′ Belotti riceve palla e carica il tiro di destro che viene deviato. Ci prova poi Lukic abbattuto da Svanberg, ma l’arbitro non fischia. Ci prova poi Barrow dalla parte opposta costringendo Milinkovic-Savic a realizzare la prima vera parata del match. Il Torino sta spingendo molto, infatti si sblocca il risultato al 25′ Verdi batte la punizione con la sfera che arriva diretta in porta deviata dal portiere da Costa. Al 31′ reagisce il Bologna, aumentando il pressing ed alzando il baricentro. Il Toro si chiude dietro ma pasticcia. Tenta il tiro Svanberg, ma viene respinto. Ci riprova Palacio che spreca tutto e calcia alto sopra la traversa. Al 34′ Soriano ristabilisce la parità su assist di Vignato. La sfera passa in mezzo alle gambe di Milinkovic-Savic, inerme davanti al tiro. Al 41′ su punizione, Schouten tenta il tiro di destro, ma Milinkovic-Savic blocca la sfera con facilità. Al 49′ fallo di Linetty ai danni di Schouten. Punizione a favore dei rossoblù, che possono ripartire. Ma dopo 4′ di recupero la partita si conclude in parità.





A cura di Antonio Pisciotta