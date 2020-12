SERIE A – Lazio-Napoli, i top e i flop della squadra azzurra

Dopo la sconfitta contro l’Inter, il Napoli cercava contro la Lazio, un riscatto e delle conferme, ma l’inizio è pessimo. Immobile sfiora l’euro gol palla alta di poco sopra la traversa, ma poi, su cross di Marusic, segna di testa. La squadra di Gattuso ha una reazione con Fabian Ruiz, parata di Reina in angolo. Il resto della gara è solo tentativi di attaccare la difesa di casa, ma senza incidere in zona gol. Ad inizio ripresa arriva il 2-0, errore di Mario Rui, Immobile serve Luis Alberto che non sbaglia. La partita va scemando, senza occasioni ed una prestazione dei partenopei da dimenticare. Ecco le pagelle della sfida dell’Olimpico.

Top

Lozano 6 – In una serata dove il Napoli ha fatto davvero pochissimo in attacco, il messicano è stato vivace. Cerca sempre la giocata e supera gli avversari. Esce per infortunio.

Petagna 6 – La punta ex Spal e Atalanta, ha lottato da solo contro tutta la difesa della Lazio. Un ottimo spunto personale a metà primo tempo e poi altri tentativi. Vicino al gol, almeno ci ha provato.

Flop

Di Lorenzo 4,5 – Il terzino ex Empoli conferma che l’inizio di stagione non è certo dei migliori. Spesso sbaglia in fase di spinta e nei cross. Ancora lontano dal rendimento della passata stagione.

Maksimovic 4,5 – Il difensore serbo ha giocato la peggiore gara, dopo diverse prestazioni anche sufficienti. Male sul gol di Immobile e anche in fase d’impostazione. Davvero in serata no.

Mario Rui 4 – Il laterale portoghese davvero ha sbagliato tutto. Subisce spesso le incursioni di Lazzari e Milinkovic Savic, spinge poco in attacco e completa l’opera con il passaggio sbagliato per il raddoppio della Lazio. Davvero inguardabile.

Fabian Ruiz 4 – Il centrocampista spagnolo doveva dare un segnale di rinascita, ma anche stasera davvero zero come atteggiamento. Solo un tiro in porta, ma lento e prevedibile. Davvero lontano parente e in un centrocampo a 2 fa davvero fatica.

Zielinski 4,5 – Leggermente meglio di Fabian Ruiz, ma solo per alcuni spunti, però anche lui si è estraniato dalla manovra ed ha giocato davvero male. Stava crescendo però stasera passi indietro su tutto.

Politano 5 – L’esterno ex Sassuolo e Inter, è stato poco coinvolto, ma anche lui non ha dato il suo contributo. Esce ad inizio ripresa può e deve fare di più.

A cura di Alessandro Sacco