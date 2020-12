Premier League – Liverpool fuga da urlo, colpo Leicester, Tottenham ko, United show

Il Liverpool prova la fuga! Nella 14a giornata di Premier League i Reds danno spettacolo a Londra, demolendo addirittura per 7-0 il Crystal Palace e rimangono da soli in testa alla classifica. La squadra di Klopp resta al comando e allunga sulle inseguitrici, complice il ko del Tottenham, che cade 2-0 in casa con il Leicester con le Foxes che vanno ora al secondo posto a -4 punti. Scatenato anche il Manchester United, che distrugge 6-2 il Leeds e vola al terzo posto insieme all’Everton vittorioso per 2-1 con l’Arsenal. Colpo del City, che espugna Southampton per 1-0 e va a -3 punti dalla zona Champions League. Ok anche l’Aston Villa che stende 3-0 il West Bromwich. Finiscono 1-1 sia Brighton-Sheffield che Newcastle-Fulham