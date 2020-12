De Canio (allenatore): “Contro il Milan è stato l’unico blackout degli azzurri”

L’EVOLUZIONE

A proposito della partita contro il Milan. «Quello è stato l’unico momento di blackout», aggiunge De Canio. «Ma ha una spiegazione più tecnica. Un Napoli così sfrontato a cospetto di una squadra in buona condizione psicofisica è stato un azzardo perché la squadra non era nelle condizioni migliori per supportare quattro attaccanti veri contro una squadra brava a verticalizzare. Ma contro l’Inter si è vista tutt’altra cosa: quindi ho l’impressione che Gattuso abbia fatto tesoro della sconfitta contro i rossoneri e contro l’Inter l’ha impostata in maniera diversa. Mercoledì sera gli azzurri sono stati sfortunati e il ko è stato casuale. Hanno fatto la partita, hanno avuto le occasioni e giocato con personalità da grande squadra. Poi è arrivato un errore e l’hanno pagato a caro prezzo. Ora è importante non fare del vittimismo pensando di essere stati penalizzati. Bisogna sempre guardare gli errori commessi e cercare di correggersi».

La classifica dice che le sconfitte sono quattro perché si conta anche quella a tavolino contro la Juventus. «Credo proprio che se si fosse giocata quella gara, sarebbe stato ancor più avvantaggiato il Napoli. Già oggi la Juve è diversa, ma in quel momento erano ancora un cantiere aperto». Fonte: Il Mattino