Napoli: decise le due cessioni del mercato di gennaio!

In panchina stasera contro la Lazio c’è anche Llorente, l’attaccante spagnolo che andrà via nel mercato di gennaio, la prossima settimana potrebbe sbloccarsi il suo trasferimento alla Sampdoria o come ha pubblicato Carlo Alvino, il Milan. Invece ancora tutto fermo per Milik che il Napoli valuta almeno 15 milioni: se la situazione non dovesse sbloccarsi a gennaio (si attendono mosse innanzitutto da club esteri di Premier League, Liga, o Bundesliga ma anche di qualcuno italiano) andrà via a parametro zero ma resterebbe fermo senza giocare fino a giugno e metterebbe a rischio la sua partecipazione agli Europei. Intanto il polacco ha postato ieri una foto mentre si allena sul suo profilo twitter: «E io intanto continuo ad allenarmi con il sorriso».