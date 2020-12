Nando Orsi : “Inter favorita per vincere lo scudetto”

Nando Orsi, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto a “Donne nel Pallone – Speciale 90 minuti”, programma condotto da Sonia Sodano e Gabriella Calabrese in onda su Radio Onda Sport.

“La candidata allo scudetto? Sicuramente tra le big c’è l’Inter, soprattutto adesso che è uscita dalle competizioni europee. Fisicamente è una squadra che ti sovrasta, ha un gran bell’organico, specialmente davanti. Nell’ultima partita con il Napoli, gli azzurri meritavano di più sicuramente, soprattutto quando sono rimasti in 10 hanno creato tanto. Per loro è sicuramente un risultato che sta stretto, ma comunque vedo un Napoli che cresce giorno dopo giorno, partita dopo partita.

La Roma? È sicuramente partita molto in sordina, adesso Fonseca sembra aver trovato la quadra, ha degli ottimi ricambi e non credo abbia bisogno di nuovi innesti, considerando, inoltre, che gioca senza Niccolò Zaniolo ancora infortunato. In campionato, a parte la sconfitta con il Napoli, sta procedendo bene, così come in Europa League in cui ha disputato ottime gare”.