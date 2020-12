L’ultimo incontro tra Gattuso e Inzaghi non furono rose e fiori

Inzaghi e Gattuso l’ultima volta se l’erano promesse a bordo campo. Scintille vere al San Paolo nella notte del primo agosto, quando Immobile segnò il trentaseiesimo gol del suo campionato, prendendosi il record di Higuain e la Scarpa d’Oro, ma vinse 3-1 il Napoli. Sarebbe bastato un pareggio alla Lazio per chiudere al terzo posto e mettere in cassaforte altri 7-8 milioni di euro. Lite scatenata davanti alle panchine dopo un intervento di Manolas su Correa, la brutta frase di un fisioterapista (poi cacciato da Lotito) e la reazione successiva della panchina del Napoli. Ringhio e Simone faccia a faccia (e muso duro) sulla linea laterale. «Meritavo l’espulsione, ci siamo detti qualche parola di troppo» raccontò l’allenatore del Napoli. «Eravamo nervosi. Capita ma sono scene che non si dovrebbero vedere» aggiunse il tecnico della Lazio. Cartellino giallo sventolato dall’arbitro Calvarese per tutti e due. Fonte (CdS)