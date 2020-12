LIVE SERIE A – Lazio-Napoli, Insigne carica la squadra attraverso i social

Premere f5 per gli aggiornamenti

Arbitro: Orsato; Ass1: Tegoni; Ass2: Renghetti; IV: Chiffi; VAR: Mazzoleni; AVAR: Vivenzi

19,16 – Stasera non ci sarà per squalifica, ma carica, attraverso Instagram la squadra. Si tratta di Lorenzo Insigne: “Forza Napoli, forza ragazzi”

19,03 – Dal sito della Lazio il video dove inquadrano lo stadio Olimpico, in vista della sfida contro il Napoli. CLICCA QUI

18,50 – In attesa delle formazioni ufficiali, il collega Stefano Petrucci aggiorna sulla formazione della Lazio. Acerbi sarà in campo dal primo minuto. In casa Napoli invece a centrocampo la tecnica di Fabian Ruiz al fianco di Bakayoko.

18,20 – Secondo i colleghi di Sky Maksimovic dovrebbe spuntarla su Manolas per affiancare Koulibaly, mentre in casa Lazio Acerbi, nonostante il recupero dovrebbe partire dalla panchina.

Questa sera alle ore 20,45 allo stadio Olimpico, si giocherà la sfida tra i padroni di casa della Lazio e il Napoli, gara valevole per la tredicesima giornata. Per i padroni di casa certe le assenze di Vavro, Fares e Lulic, con gli infortuni di Lucas Leiva e di Parolo. Recupera invece il difensore Francesco Acerbi. Per gli azzurri certi i forfait di Mertens e Osimhen per infortunio, oltre che per squalifica per Insigne. Si preannuncia una sfida interessante, visto il valore delle due compagini. Ilnapolionline.com vi aggiornerà in tempo reale.

La Redazione