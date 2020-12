Liga: Vittoria importante per i blancos che si portano al secondo posto

Ore 14:00

Celta Vigo-Alavés 2-0 Mendez (C) 19′ 79′

Ore 16:15

Granada-Betis 2-0 Soldado (G) rig. 14′ 20′

Ore 18:30

Cadice-Getafe 0-2Cucho (G) 33′, Maksimovic (G) 94′

Ore 21:00

Eibar-Real Madrid 1-3 Benzema (R) 6′, Modric (R) 13′, Kike (E) 28′, Vazquez(R) 93′

Celta Vigo-Alavés. La sfida si sblocca al 19′ col preciso colpo di testa di Mendez sul cross di Olaza, al 30′ Mendez cerca il secondo goal ma Pacheco in volo respinge così al duplice fischio si va a riposo sull’1-0 per il Celta. Nella seconda frazione i padroni di casa alzano il ritmo e al 79′ raddoppiano le marcature con la doppietta di Mendez che in contropiede parte in campo aperto e insacca, nel finale l’Alavés non reagisce così al triplice fischio il Celta Vigo conquista la vittoria.

Granada-Betis. I padroni di casa si portano in vantaggio al 14′ col calcio di rigore trasformato da Soldado, al 20′ il bomber del Granada realizza la personale doppietta con una precisa rasoiata a fil di palo. Nel finale di tempo il Betis non riesce a reagire così al duplice fischio si va a riposo sul 2-0 per i padroni di casa. Nei secondi 45 minuti Tello calcia dal limite ma Rui Silva si dimostra provvidenziale, nel finale di tempo Borja Iglesias raccoglie un pallone vagante in area e calcia alto di un soffio così al triplice fischio il Granada si impone 2-0.

Cadice-Getafe. La prima emozione arriva al 15′ col tentativo di Cucu dai 25 metri ma la sfera sorvola la traversa non di molto, al 33′ ospiti in vantaggio con la sassata di Cucho sotto la traversa. Nel finale di tempo il Cadice fatica a reagire così al duplice fischio si va a riposo col vantaggio ospite. Nella seconda frazione Damian Suarez cerca gloria personale dalla media distanza ma la sfera sorvola la traversa di poco, al 75′ Lozano riceve palla in area e calcia mancando il bersaglio di un soffio. Nel finale arriva il raddoppio del Getafe con Nemanja Maksimovic che insacca da due passi per il definitivo 2-0 ospite.

Eibar-Real Madrid. Le merengues sbloccano la sfida al 6′ con Benzema che riceve da Rodrygo e calcia a botta sicura per l’1-0, al 13′ arriva il raddoppio madridista col siluro sotto il sette di Luka Modric. Al 28′ Kike accorcia le distanze con un preciso tiro a fil di palo dai 20 metri, nel finale viene annullato un goal a Benzema così al duplice fischio si va a riposo sul 2-1 blanco. Nella ripresa Rodrygo cerca il tris dal cuore dell’area con un missile respinto da Dmitrovic, nel finale di gara arriva il tris firmato da Lucas Vazquez che insacca nell’angolino così al triplice fischio la merengues si portano al secondo posto.

Classifica provvisoria

Atletico Madrid 29**-Real Madrid 29-Real Sociedad 26-Villarreal 25-Barcellona 21*-Granada 21*-Siviglia 20**-Celta Vigo 19-Cadice 18-Athletic Bilbao 17-Getafe 16*-Betis 16-Valencia 15-Eibar 15-Levante 14*-Alavés 14-Elche 14**-Valladolid 14-Osasuna 11*-Huesca 11

*Una gara da recuperare

**Due gare in meno

A cura di Emilio Quintieri