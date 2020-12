Lazio/Napoli: il clou della sfida sarà a centrocampo

Lazio Napoli, stasera all’ Olimpico. Gara affascinante con i rispettivi centrocampo che possono fare la differenza. Decisivi saranno i duelli in mediana. Per la Lazio c’è la grande qualità di Luis Alberto e Milinkovic Savic, con Escalante playmaker basso; il Napoli, dal canto suo, schiererà Bakayoko e Fabian Ruiz (che torna dal primo minuto) con Zielinski che andrà ad aggiungersi nella fase di non possesso con il 4-2-3-1 che diventerà anche 4-3-3. La forza della Lazio, oltre che nei gol di Immobile, sta proprio nei centrocampisti e Simone Inzaghi recupera un elemento importantissimo in difesa, Acerbi. Gattuso tra i quattro difensori rispetto alla gara con l’Inter presenta una sola novità con Maksimovic al posto di Manolas, al fianco di Koulibaly, in porta Ospina. Tutti negativi i tamponi al Covid 19 effettuati ieri mattina dal gruppo squadra, gli azzurri si sono allenati in mattinata a Castel Volturno e sono partiti in treno nel tardo pomeriggio verso Roma

