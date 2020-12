La Giustizia sportiva – Per il “caso” Suarez i bianconeri rischiano la penalizzazione

Penalizazione? Difficile sbilanciarsi sulle possibili ricadute a livello di squadra, in attesa di capire quanto la procura federale riterrà rilevanti i nuovi elementi dell’inchiesta penale, dopo l’apertura del fascicolo a settembre. Giuseppe Chiné ha già chiesto alla procura i di Perugia gli atti relativi al tesserato bianconero Fabio Paratici. Se fosse contestato l’art. 32 comma 7 del Codice di giustizia sportiva (che sanziona le condotte atte ad ottenere documenti di cittadinanza falsi o alterati per eludere le norme in materia di ingresso e tesseramento di stranieri in Italia) la Juventus rischierebbe un’ammenda ed eventualmente anche una penalizzazione di punti in classifica, per responsabilità diretta o oggettiva.Mentre Fabio Paratici, sulla base dell’articolo 371 bis del Codice Penale, un’inibizione con ammenda.Ma i tempi della giustizia sportiva rischiano di prolungarsi, con verdetto tra parecchi mesi, addirittura a fine campionato. Tratto da Il Mattino