(Grafico) – Lazio/Napoli, le due possibili formazioni come le vede “Il Mattino”

Lazio/Napoli – Squalificato Insigne, indisponibili Mertens (il belga dopo l’infortunio alla caviglia contro l’Inter è già ad Anversa al centro Move to cure per il percorso riabilitativo, rientrerà più o meno tra 15 giorni a Castel Volturno e dovrebbe essere recuperato tra tre settimane) e Osimhen (anche lui sta proseguendo il recupero dopo la lussazione alla spalla subita con la nazionale nigeriana il 13 novembre e tornerà il 28 dicembre per la ripresa degli allenamenti a Castel Volturno). Punta centrale Petagna, il terzo centravanti azzurro che ha risposto presente ogni volta che è stato lanciato nella mischia da Gattuso segnando tre gol (due decisivi per le vittorie in rimonta su Benevento e Sampdoria) ed è quello con la media realizzativa migliore tra tutti gli attaccanti (una rete ogni 120 minuti). Subito dopo c’è Lozano (una rete ogni 132 minuti), il bomber azzurro in campionato con 6 reti e in totale con 7, migliore in campo anche contro l’Inter: il messicano dopo la prima stagione complicata in maglia azzurra ora è diventato l’uomo in più ed è il più atteso anche per la sfida di stasera all’Olimpico contro la Lazio. Verrà spostato a sinistra per l’assenza di Insigne, mentre Politano che prenderà il posto del capitano giocherà nella sua abituale posizione a destra con Zielinski nel solito doppio ruolo di trequartista e terzo centrocampista. R. Ventre (Il Mattino)