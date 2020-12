Gattuso verso Inzaghi: tutti i precedenti tra i due tecnici. Poche le reti

TUTTI I PRECEDENTI

L’episodio non cancella l’equilibrio totale e che ha sempre regnato quando si sono sfidati in Serie A e in Coppa Italia negli ultimi due anni. Gattuso è passato dal Milan al Napoli e ha sempre reso dura la vita alla Lazio. Soltanto due vittorie per Inzaghi, tre pareggi e ben cinque sconfitte, una maturata a oltranza e ai rigori nella semifinale di Coppa Italia. Sbagliò Luiz Felipe, segnò Romagnoli (cuore laziale) sotto la Curva Nord, era il 28 febbraio 2018 dopo il doppio 0-0 in semifinale di Coppa Italia. Gattuso è un maestro della fase difensiva. Riesce a chiudere le linee di passaggio, è difficile arrivare con facilità davanti al portiere. L’anno scorso, 1-0 per la Lazio all’Olimpico, decise Immobile sfilando la palla dai piedi di Ospina dopo un combattimento durato 80 minuti. Anche in questo inizio di campionato, con appena 12 reti al passivo, il Napoli vanta la terza difesa del campionato, la migliore in trasferta (5 gol subìti). Inzaghi, Milan o Napoli che fosse, ha sempre trovato difficoltà a bucare la difesa di Gattuso. Sono poche 5 reti in 10 partite, nel novembre 2018 toccò a Correa firmare il pareggio con un destro volante in pieno recupero (1-1). Qualche mese dopo ancora l’argentino segnò il gol decisivo per sbancare San Siro nella semifinale di Coppa Italia, 0-1 dopo l’ennesimo 0-0 con il Milan all’Olimpico. Nella passata stagione, ai quarti, 1-0 al San Paolo per il Napoli con il gol di Insigne in avvio, il rigore fallito da Immobile e il primo snodo fondamentale per Gattuso, che poi avrebbe vinto la Coppa Italia con la Juve all’Olimpico nel post lockdown.

A cura di Fabrizio Patania (CdS)