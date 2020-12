[Formazioni] Lazio-Napoli, recuperato Acerbi. Maksimovic favorito su Manolas

Questa sera alle ore 20,45 allo stadio Olimpico si giocherà la sfida valevole per la tredicesima giornata tra la Lazio e il Napoli. Per i biancocelesti di Simone Inzaghi c’è una buona notizia, il recupero di Acerbi in difesa. Per il resto out Lucas Leiva e Parolo. In attacco spazio al duo Immobile-Correa. Per gli azzurri invece possibile novità in difesa Maksimovic in vantaggio su Manolas. A centrocampo stavolta è il turno di Fabian Ruiz per Demme. In attacco infine spazio a Lozano, Politano e Petagna.