Ecco l’ultima richiesta di Diego Armando Maradona!

Sedcondo la Repubblica, Maradona avrebbe accerttato un’intervista da France Futbol solo per un motivo, ecco quanto emerge: “Diego ha accettato per un solo motivo: in cambio delle sue parole, ha chiesto che gli portino a casa una copia del Pallone d’Oro che gli era stato rubato a Napoli dalla camorra e poi fuso, come raccontò un pentito. Tiene molto a quel trofeo. Se alla sua epoca il Pallone d’Oro fosse stato aperto ai giocatori di tutto il mondo, come accade oggi, in banca Diego ne avrebbe una collezione formidabile, altro che la copia in arrivo da Parigi”.