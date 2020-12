De Laurentiis-Gravina, torna improvvisamente il sereno

La vicenda Juventus-Napoli, dove il tutto verrà deciso martedì 22 Dicembre dalle ore 14,30, sembrava aver incrinato i rapporti tra De Laurentiis e Gravina. Il patron del club azzurro vedeva nell’attuale protocollo delle falle, per cui bisognava discuterne e per la prima volta non c’era più quella tanto attesa armonia. Il presidente della Figc invece: «Crediamo molto in questo protocollo che abbiamo voluto e difeso. Certo se cominciano ad esserci delle falle e qualcuno sbaglia allora quel qualcuno deve pagare. Non ho motivo di sentirlo». Ora la nomina di Gravina in Lega con il sì scontato di AdL sembra aver riportato il sereno all’improvviso, del resto il feeling non era mai mancato, visto che poi si erano incontrati a Castel Di Sangro, sede del ritiro della squadra partenopea. In attesa della sentenza del Coni, ritorna la pace tra il mondo del calcio e quello delle Istituzioni.

Fonte: Pino Taormina Il Mattino