CONI: Ecco la tesi difensiva del Napoli per il ricorso

LA TESI DEL NAPOLI

Lubrano è avvocato amministrativista presso lo Studio Lubrano & Associati, con esperienza specifica in diritto dello sport. Insomma, toccherà fondamentalmente a lui convincere il collegio che le decisione della Corte sportiva d’appello va ribaltata. Di sicuro, entro martedì sera si saprà. Il Napoli ribadisce nella sua documentazione e nella sua memoria di essersi trovato davanti a una situazione inedita.

Perché mai prima di quel momento era arrivato un provvedimento così autoritario da parte di una Asl che di fatto impediva al Napoli, in seguito alla positività di Zielinski (e poi Elmas) di lasciare l’isolamento domiciliare. Il Napoli era già a bordo del bus quando è arrivato l’altolà e la partenza è stata impedita per non incorrere in sanzioni penali. I tamponi disdetti a Torino non possono essere una prova di chissà quale commedia inventata dal Napoli: erano previsti per le 6,15 del mattino in hotel e non partendo col volo delle 20 del sabato, sarebbe stato impossibile essere presenti all’alba. Fonte: Il Mattino