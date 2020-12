Il Napoli e il mercato, soprattutto in uscita, per cercare di snellire la rosa in vista della prossima sessione invernale. Ecco gli ultimi aggiornamenti su twitter da parte di Carlo Alvino. “Il Milan pensa a Llorente dopo l’infortunio di Ibra. Lo spagnolo che è in parola con la Samp a sorpresa potrebbe finire alla corte di Pioli. Contatti serrati nelle ultime ore. La formula che propone il club rossonero sembrerebbe più convincente. Settimana prossima decisiva”.

La Redazione