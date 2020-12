Per il Torino non è certamente un inizio di stagione dei più felici e non solo per la classifica. In vista della sfida di mercoledì sera allo stadio Diego Armando Maradona, il tecnico Giampaolo dovrà fare a meno già di Lyanco squalificato, di Ansaldi infortunato, ma anche di dubbi di formazione. Probabilmente non ci sarà Bonazzoli in attacco, ma anche di Izzo, uscito per crampi nel finale contro il Bologna.

La Redazione