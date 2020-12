Avversaria Napoli E.L. – Granada/Betis 2-0, decide la doppietta di Soldado

Questo pomeriggio è sceso in campo tra le mura amiche il Granada, prossimo euro avversario del Napoli in Europa League, contro il Betis. I ragazzi di Martinez vincono per 2-0 con la doppietta decisiva di Soldado. Il primo su calcio di rigore, mentre la seconda marcatura piomba sul pallone e batte con un preciso diagonale Roblas. Con questo successo il Granada va al sesto posto con 21 punti in classifica.