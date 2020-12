Ultime Lazio – Recupera Acerbi, ma due assenze contro il Napoli

Questo pomeriggio, presso il Centro Sportivo Fersini, la Lazio si è allenata in vista della sfida di domani sera alle ore 20,45 contro il Napoli. Per Simone Inzaghi buone notizie per la difesa, recupera Acerbi, si è allenato con il gruppo e stringerà i denti. Out invece Lucas Leiva e Parolo, che si aggiungono a Vavro, Lulic e Fares.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. A disp.: Strakosha, Hoedt, Patric, Armini, Franco, Adeagbo, D. Anderson, Cataldi, Akpa Akpro, Pereira, Caicedo, Muriqi. All.: Inzaghi.

Fonte: lalaziosiamonoi.it