Il Napoli sta per partire, destinazione Roma dove domani affronterà la Lazio per la tredicesima giornata di campionato. Il tecnico degli azzurri ha diramato la lista dei convocati. Out per infortunio Mertens e Osimhen, squalificato Insigne.

I convocati: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Malcuit, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Petagna, Politano, Llorente.

Fonte: sscnapoli.it