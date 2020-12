Torino: Due granata da valutare per mister Giampaolo

Ripresa della preparazione per il Torino, in vista della partita di domenica alle ore 12.30 contro il Bologna. Due programmi di lavoro: sessione di scarico per i calciatori impegnati ieri sera a Roma, allenamento tecnico per gli altri elementi a disposizione di Marco Giampaolo. Gli esami cui è stato sottoposto Cristian Ansaldi hanno evidenziato un interessamento distrattivo al muscolo bicipite femorale della coscia destra. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno in base all’evoluzione clinica. Per quanto concerne il bollettino medico, da registrare due novità. Verdi ha svolto una parte del programma odierno con la squadra, mentre Baselli ha eseguito i primi lavori in gruppo con i compagni. Domani in calendario una sessione. Fonte: torinofc.it