In attesa di sapere se i campionati dei settori giovanili potranno riprendere, si giocano gare amichevoli per le squadre del vivaio del Napoli. Questo pomeriggio si è giocato tra i 2005 e i 2006, con il successo dei primi per 3-1. Nella prima frazione in gol Solmonte e Gerico, nel secondo tempo accorciano i ragazzi di Sorano con De Crescenzo, mentre la terza rete è realizzata da Miele. Nel finale ancora rete per i 2005 segnato da Vigliotti.

Napoli 2005-Napoli 2006 4-1

