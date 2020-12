Serie B: Vittorie importantissime per Cittadella e Pescara

Ore 16:00

Pescara-Monza 3-2 Galano (P) 22′, Bettella (M) 26′ 84′, Ceter (P) rig. 63′, Bocchetti (P) 90′

Ore 18:00

Venezia-SPAL 0-0

Ore 21:30

Reggina-Cittadella 1-3 Liotti (R) 21′, Tsadjout (C) rig. 40′, Proia (C) 53′, Branca (C) 70′

Pescara-Monza. Dopo un’iniziale fase di studio la sfida si sblocca al 22′ col mancino al volo di Galano che dal cuore dell’area insacca. Passano 4 minuti e gli ospiti pareggiano i conti col preciso colpo di testa di Bettella sugli sviluppi di un piazzato. Al 37′ Donati carica il destro e calcia dai 35 metri sfiorando la traversa così al duplice fischio si va a riposo sull’1-1. Nella seconda frazione l’arbitro assegna un rigore al Delfino espellendo Scaglia per un tocco di mano, dal dischetto prende la rincorsa Ceter che insacca per il vantaggio biancazzurro. Nel finale arriva il pareggio ospite con la doppietta di Bettella che insacca di testa sfruttando il cross di Boateng. Quando sembrava socntato il pareggio arriva il tris del Pescara col tap-in di Bocchetti che chiude la contesa sul definitivo 3-2.

Venezia-SPAL. Primo brivido all’11’ col palo colpito da Aramu direttamente da calcio d’angolo. Col passare dei minuti i padroni di casa alzano il ritmo col tentativo di Capello respinto dall’intervento provvidenziale di Thiam. Al 41′ Ceccaroni di testa cerca l’angolino ma Thiam ancora respinge in tuffo chiudendo così il primo tempo a reti inviolate. Nei secondi 45 minuti Dickmann carica il mancino e calcia a lato da ottima posizione. I ritmi non sono altissimi e per vedere un’occasione degna id nota dobbiamo aspettare l’88’ col tentativo di Paloschi respinto da Lezzerini chiudendo così la sfida sullo 0-0.

Reggina-Cittadella. Dopo un’iniziale fase di studio la sfida si sblocca al 21′ col colpo di testa di Liotti, nel finale di tempo l’arbitro assegna un calcio di rigore al Citta che lo specialista Tsadjout trasforma spiazzando Plizzari così al duplice fischio si va a riposo sull’1-1. Nella ripresa gli ospiti completano la rimonta con Proia che da due passi insacca sfruttando un errore difensivo, al 70′ arriva il tris del Citta con Branca che sfrutta un batti e ribatti in area per siglare insaccare per il definitivo 3-1 ospite.

Classifica provvisoria

Empoli 26-Salernitana 25-Frosinone 24-Cittadella 23*-SPAL 23-Venezia 22-Lecce 21-Monza 20-Chievo 19*-Brescia 17-Pordenone 17-Pisa 17-Vicenza 15*-Reggiana 14*-Cosenza 12-Cremonese 12-Pescara 11-Reggina 10-Ascoli 6-Entella 5

*Una gara da recuperare

A cura di Emilio Quintieri