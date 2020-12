Serie B: L’Empoli stecca ma mantiene il primato, bene Brescia e Pisa

Ore 14:00

Brescia-Reggiana 3-1 Torregrossa (B) 8′, Radrezza (R) 32′, Jagiello (B) 45’+2′, Ragusa (B) 81′

Chievo-Empoli 1-1 Obi (C) 18′, La Mantia (E) 60′

Cremonese-Cosenza 1-0 Pinato (CR) 14′

Lecce-Pisa 0-3 Soddimo (P) 2′, Gucher (P) 17′, Sibili (P) 68′

Vicenza-Ascoli 2-1 Meggiorini (V) 9′, Sabiri (A) 66′, Padella (V) 93′

Brescia-Reggiana. La sfida si sblocca all’8′ con l‘incornata di Torregrossa, gli ospiti alzano il proprio baricentro e al 32′ pareggiano i conti col siluro sotto l’incrocio di Radrezza. Nel finale di tempo arriva il nuovo vantaggio delle rondinelle col destro a giro di Jagiello che chiude i primi 45 minuti. Nella ripresa Torregrossa cerca la doppietta ma il suo tiro stavolta manca il bersaglio, i padroni di casa prova a chiudere il match e all’81’ ci riescono col destro a giro di Ragusa per il definitivo 3-1.

Chievo-Empoli. Dopo un’iniziale fase di studio la sfida si sblocca al 18′ col tap-in di Obi dopo un batti e ribatti in area, al 38′ La Mantia pareggia i conti ma la rete della punta ospite viene annullata per offside così al duplice fischio si va a riposo sull’1-0 veronese. Nei secondi 45 minuti i toscani sigla l’1-1 con colpo di testa di La Mantia che stavolta può esultare, al 78′ Garritano cerca il nuovo vantaggio per i clivensi ma il suo mancino sfiora il palo. Nel finale nessuna delle due squadre riesce a siglare il goal vittoria così al triplice fischio la sfida termina 1-1.

Cremonese-Cosenza. Al 14′ grigiorossi in vantaggio con la rasoiata mancina di Pinato che riceve da Nardi e insacca, al 35′ sugli sviluppi di un corner Bittante calcia dal limite a lato di un soffio così al duplice fischio si va a riposo sull’1-0 per i padroni di casa. Nella seconda frazione Sciaudone cerca gloria personale da fuori area ma la sfera termina a lato di pochissimo, all’80’ Idda insacca ma la rete viene annullata per offside così al triplice fischio la sfida termina con la vittoria della Cremonese.

Lecce-Pisa. La prima gioia arriva al 2′ col vantaggio nerazzurro firmato da Soddimo che solo davanti a Gabriel non sbaglia, al 17′ arriva anche il raddoppio pisano col destro di Gucher che si insacca dopo aver baciato la parte interna del palo. Nel finale di tempo non arriva la reazione giallorosso così al duplice fischio si va a riposo sul 2-0 per il Pisa. Nella ripresa i toscani siglano il tris col tiro dal limite di Sibilli che sfrutta l’assist di Vido, all’80’ Coda riceve da Mancosu e calcia al volo a lato di un soffio così al triplice fischio la sfida termina sul 3-0 ospite.

Vicenza-Ascoli. Padroni di casa in vantaggio al 9′ col piatto di Meggiorini sul cross basso di Dalmonte, al 32′ Sabiri cerca il pareggio su punizione ma Grandi respinge in corner chiudendo la prima frazione sull’1-0 per il Vicenza. Nella ripresa l’Ascoli sigla l’1-1 con Sabiri che su punizione stavolta aggiusta la mira e insacca sotto l’incrocio, nel finale i vicentini tornano in vantaggio col destro al volo di Padella che chiude la contesa sul definitivo 2-1 biancorosso.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre non ancora scese in campo

Empoli 26-Salernitana 25-Frosinone 24-SPAL 22–Venezia 21-Lecce 21-Cittadella 20*–Monza 20-Chievo 19*-Brescia 17-Pordenone 17-Pisa 17-Vicenza 15*-Reggiana 14*-Cosenza 12-Cremonese 12-Reggina 10–Pescara 8-Ascoli 6-Entella 5

*Una gara da recuperare

A cura di Emilio Quintieri