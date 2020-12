Serie A – Parma-Juventus: La Vecchia Signora cala il poker al Tardini

PARMA-JUVENTUS 0-4 Kulusevski (J) 23′, Ronaldo (J) 26′ 48′, Morata (J) 86′

PARMA (4-3-1-2): Sepe, Iacoponi (Busi 60′), Osorio, Alves, Gagliolo, Kucka (Cyprien 60′), Sohm, Kurtic (Brugman 85′), Hernani, Gervinho (Karamoh 46′), Cornelius (Inglese 61′). A disposizione: Colombi, Balogh, Brugman, Brunetta, Busi, Camara, Cyprien, Dezi, Inglese, Karamoh, Ricci, Valenti. Allenatore: Liverani.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon, Bonucci (Cuadrado 76′), De Ligt, Alex Sandro, Danilo, McKennie (Portanova 76′), Bentancur, Ramsey (Bernardeschi 68′), Kulusevski, Morata, Ronaldo (Chiesa 82′). A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Bernardeschi, Chiesa, Cuadrado, Da Graca, Dragusin, Frabotta, Portanova, Rabiot. Allenatore: Pirlo.

Arbitro: Calvarese.

Ammoniti: Danilo (J) 40′

Note: recupero p.t. 0, recupero s.t. 2′.

Primo tempo. La prima occasione arriva al 4′ col tocco ravvicinato di Bonucci sugli sviluppi di un corner ma Sepe blocca la sfera. Al 15′ Cornelius parte in campo aperto e dalla sinistra lascia partire un cross basso per Kucka che calcia id prima intenzione ma Buffon blocca la sfera. Al 23′ arriva il vantaggio juventino col goal dell’ex di Kulusevski che riceve da Alex Sandro in area e col mancino insacca a fil di palo con un preciso diagonale, passano 3 minuti e arriva il raddoppio bianconero con l’incornata di Cristiano Ronaldo che sfrutta il perfetto cross di Morata. Nel finale di tempo sugli sviluppi di un corner Bonucci completamente solo nell’area piccola si divora il tris così al duplice fischio si va a riposo sul 2-0 ospite.

Secondo tempo. Nella ripresa arriva la doppietta di CR7 con la rasoiata mancina del portoghese dopo una rapida ripartenza, al 55′ sugli sviluppi di un corner De Ligt cala il poker ribadendo in rete da due passi ma Calvarese annulla perché la sfera al momento del tiro dalla bandierina aveva oltrepassato la linea di fondo. Al 74′ Gagliolo calcia al volo sul cross di Hernani ma il suo diagonale si perde a lato non di molto, nel finale arriva il quarto goal juventino con la precisa incornata di Morata sul cross di Bernardeschi per il definitivo 4-0 che chiude la contesa al Tardini.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in più

Milan 28-Inter 27-Juventus 27-Roma 24-Napoli 23*-Sassuolo 23-Verona 20-Atalanta 18-Lazio 18-Sampdoria 17-Udinese 14-Cagliari 13-Bologna 13-Parma 12-Benevento 12-Spezia 11-Fiorentina 11-Genoa 7-Torino 6-Crotone 6

*1 punto di penalizzazione

A cura di Emilio Quintieri