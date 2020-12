Reina ritrova per la prima volta da rivale la sua ex squadra

Come fanno i tifosi del Napoli a considerarlo un rivale? Eppure domani sera, per la prima volta dal suo addio, potrebbe affrontare la sua ex del cuore, Pepe Reina. Perché nella stagione al Milan, con Gattuso allenatore, con gli azzurri andò solo in panchina. Stavolta è diverso. Con Simone Inzaghi vive la sua ennesima seconda giovinezza (in Champions ne ha giocate ben cinque) e solo domani mattina saprà se toccherà a lui oppure Strakosha con un ballottaggio che ricorda quello tra Meret e Ospina. Quando era il leader indiscusso del Napoli, non usò certo il fioretto per dire quello che pensava di Gonzalo Higuain: «È come quando Figo è andato al Real Madrid». Per questo José Manuel Pepe Reina Paez avrà sempre in posto nel cuore del popolo napoletano. Lui, sarebbe rimasto a vita qui e chissà che un giorno non ci torni. Fonte: Il Mattino