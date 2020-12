Pedullà: “Prossima settimana decisiva per chiudere la cessione di Llorente”

L’esperto di mercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà parla della cessione dell’attaccante del Napoli Fernando Llorente alla Samp: “L’attaccante ha sciolto quasi tutte le riserve, la settimana prossima può essere quella giusta per chiudere. Sta dunque per andare in porto il secondo tentativo di Claudio Ranieri che ci aveva provato con forza lo scorso ottobre ma che aveva ricevuto in cambio un secco no dopo la tentazione avuta di accettare. Adesso ci sono le basi e la prossima settimana si può davvero chiudere. Ricordiamo che Llorente ha un contratto in scadenza con il Napoli, gli azzurri hanno già deciso di liberarlo, Ferrero rileverà il contratto in scadenza a giugno e aggiungerà una possibile opzione”.