Napoli-Junior Firpo, una tentazione di mercato per Giuntoli

Il Napoli sa che serve un terzino sinistro, visto che il futuro di Ghoulam non sarà più a tinte azzurre, perciò si guarda altrove per completare la rosa. Il mercato è spesso una tentazione, piace il laterale mancino del Barcellona Junior Firpo, anche se il club iberico non chiede poco. Il giocatore brasiliano però è spesso in panchina e mani preso in considerazione. In questo caso il tempo è alleato del club azzurro, è una tentazione per il d.s. Giuntoli, perciò si valuteranno tutti i pro e contro, prima dell’eventuale affondo per il terzino del Barcellona.

Fonte: Corriere dello Sport