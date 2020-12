Mertens, il Napoli ha un piano per riaverlo entro la finale di Supercoppa

Il Napoli può tirare un sospiro di sollievo per quanto riguarda Dries Mertens, nessuna frattura o rottura dei legamenti, ma semplicemente interessamento di primo/secondo grado per il calciatore belga. E’ evidente che il 2020 è terminato, così pare improbabile che non giocherà il 3 Gennaio a Cagliari, come molto probabilmente non contro lo Spezia il giorno 6. Per il rientro in campo, se tutto dovesse procedere per il meglio, non è da escludere alla Dacia Arena contro l’Udinese, oppure 13 contro l’Empoli per gli ottavi di Coppa Italia, ma è chiaro che tutto avrebbe un fine per il 20 Gennaio al “Mapei Stadium” per la finale di Supercoppa contro la Juventus. Una corsa contro il tempo, da un lato, però è chiaro che non si vorrà forzare i tempi per non peggiorare le cose.

Fonte: Corriere dello Sport