Martedì pomeriggio sarà un’affare tra il Napoli e il Coni, la Figc si defila

Martedì 22 Dicembre alle ore 14,30 inizierà la sentenza al Coni per decidere se far rigiocare Juventus-Napoli e restituire il punto alla squadra azzurra. Lo 0-3 a tavolino, come tutti sanno, nacque dal fatto che la compagine di Gattuso non si presentò a Torino, come disse Sandulli, come un piano orchestrato per non giocare all’Allianz Stadium. La società di De Laurentiis ha le carte per dimostrare che fu un impedimento di causa maggiore a non voler partire, ma nelle ultime ore c’è un’importante novità. La Figc non si presenterà martedì pomeriggio, però soprattutto in caso di sentenza ribaltata, non ricorrerà al TAR. Grado di giudizio al quale il Napoli si presenterebbe solo in caso di sentenza negativa, visto che De Laurentiis non si arrenderà tanto facilmente. Sarebbe per i tifosi azzurri uno splendido regalo di Natale, rigiocare la sfida e riavere il punto, non resta che attendere.

Fonte: Corriere dello Sport