Llorente vicino alla cessione, per Milik tutto ancora bloccato

Resta sempre bloccata la questione Milik: ieri un nuovo contatto tra il Napoli e il suo agente Pantak che si è sentito telefonicamente con il ds Giuntoli. Il Napoli resta fermo sulla sua posizione: per cedere a gennaio l’attaccante polacco vuole un’offerta di almeno 15 milioni, cifra minima per la trattativa. Ma in questi giorni non sono arrivate proposte del genere e la situazione resta ingarbugliata con la possibilità che Milik possa andare via a parametro zero. Il polacco infatti da febbraio potrebbe accordarsi a costo zero con qualche altro club che invece adesso dovrebbe acquistarlo: se si verificasse questa ipotesi Milik resterebbe, però, bloccato con il Napoli fino a giugno e a quel punto potrebbe essere a rischio la sua partecipazione all’Europeo con la Polonia dopo un anno d’inattività. Situazione che finora non ha trovato sbocchi ma nei prossimi giorni potrebbe muoversi qualche squadra di Premier, di Liga, Bundesliga o di Ligue One che avesse bisogno urgente di un attaccante. Per il passaggio di Llorente alla Samp dovrebbe sbloccarsi tutto la prossima settimana. Fonte: Il Mattino.