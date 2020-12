Liga: I colchoneros consolidano il primato, il Barça stecca

Ore 14:00

Atletico Madrid-Elche 3-1 L. Suarez (A) 41′ 58′, Boye (E) 64′, D. Costa (A) 80′

Ore 16:15

Barcellona-Valencia 2-2 Diakhaby (V) 29′, Messi (B) 45’+4′, Araujo (B) 52′. Gomez (V) 69′

Ore 18:30

Levante-Real Sociedad 2-1 Isak (R) 22′, Roger (L) 28′, De Frutos (L) 87′

Osasuna-Villarreal 1-3 Moreno (V) 7′ 86′, Nino (V) 29′, R. Torres (O) 71′

Ore 21:00

Siviglia-Valladolid 1-1 Ocampos (S) rig. 31′, R. Garcia (V) 87′

Atletico Madrid-Elche. Dopo una lunga fase di studio la prima occasione arriva al 21′ col tentativo di Marcos Llorente respinto in volo da Badia, nel finale di tempo i colchoneros sbloccano il punteggio con la rasoiata di Luis Suarez che insacca nell’angolino chiudendo il primo tempo. Nella ripresa il Pistolero realizza la personale doppietta con un altro missile a fil di palo, al 64′ l’ELche accorcia le distanze con l‘incornata di Boye. I ragazzi di Simeone gestiscono il vantaggio e all’80’ realizzano il tris col calcio di rigore trasformato da Diego Costa per il definitivo 3-1.

Barcellona-Valencia. La prima occasione arriva al 20′ col mancino da fuori id Messi a lato non di molto, al 29′ ospiti in vantaggio col colpo di testa di Diakhaby sugli sviluppi di un corner. Nel finale di tempo Leo Messi prima si fa parare un rigore da Domenech ma poi insacca sulla ribattuta chiudendo i primi 45 minuti. Nella ripresa Araujo completa la rimonta blaugrana con un tiro di prima intenzione sotto il sette, al 69′ il Valencia ritrova il pareggio col tiro a fil di palo di Maxi Gomez che sfrutta l’assist di Gaya. Nel finale nessuna delle due squadre riesce a segnare il goal vittoria così al triplice fischio la sfida termina 2-2.

Levante-Real Sociedad. Dopo un’iniziale fase di studio al primo vero affondo gli ospiti sbloccano il punteggio col missile sotto l’incrocio di Isak, al 28′ arriva il pareggio dei padroni di casa con la rasoiata di Roger che sfrutta un batti e ribatti in area. Nel finale di tempo Munoz ci prova di testa mancando il bersaglio così al duplice fischio si va a riposo sull’1-1. Nella seconda frazione Zubeldia calcia dal limite dell’area ma Abarisketa in volo respinge, nel finale il Levante completa la rimonta con De Frutos che dall’interno dell’area non perdona chiudendo la sfida sul 2-1 per i padroni di casa.

Osasuna-Villarreal. La sfida si sblocca al 7′ con Gerard Moreno che aggancia in area e da vero centravanti insacca, al 19′ padroni di casa in 10 per l’espulsione di Aridane. Al 29′ Nino controlla e calcia a fil di palo per il raddoppio del Submarino Amarillo, nel finale id tempo Parejo calcia id potenza direttamente su punizione sfiorando la traversa così al duplice fischio si va a riposo col doppio vantaggio ospite. Nella ripresa l’Osasuna accorcia le distanze col preciso tiro di Roberto Torres che trafigge Asenjo, il Villarreal reagisce nel finale con la doppietta di Gerard Moreno che da due passi insacca chiudendo la contesa sul definitivo 3-1 ospite.

Siviglia-Valladolid. La prima occasione arriva al 12′ col siluro mancino di Ocampos a lato di pochissimo. Al 30′ l’arbitro assegna un calcio di rigore ai padroni di casa che lo specialista Ocampos insacca nell’angolino. Nel finale di tempo non arriva la replica ospite così al duplice fischio si va a riposo sull’1-0 per il Siviglia. Nella ripresa Andre controlla palla in area e calcia a botta sicura centrando il palo. Al 75′ Raul Garcia si libera al tiro dai 25 metri e lascia partire una sassata alta non di molto. Nel finale arriva il pareggio con la sassata sotto al sette di Raul Garcia che chiude la contesa sull’1-1.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre non ancora scese in campo

Atletico Madrid 29**-Real Sociedad 26-Real Madrid 26-Villarreal 25-Barcellona 21*-Siviglia 20**-Granada 18*–Cadice 18-Athletic Bilbao 17-Celta Vigo 16-Betis 16-Valencia 15-Eibar 15-Levante 14*-Alavés 14-Elche 14**-Valladolid 14-Getafe 13*-Osasuna 11*-Huesca 11

*Una gara da recuperare

**Due gare in meno

A cura di Emilio Quintieri