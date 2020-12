La frattura pare insanabile: Gasperini non convoca il Papu Gomez

Sembra ormai insanabile la frattura tra Alejandro Gomez (El Papu) e Gian Piero Gasperini. Il calciatore, infatti, non è nella lista dei convocati dall’allenatore in vista della partita di domenica a Bergamo contro la Roma. Già contro la Juventus era partito dalla panchina. In conferenza il tecnico ha evitato l’argomento facendo solo riferimento alla scelta relativa alla fascia di capitano: “La scelta viene fatta in base all’anzianità, all’appartenenza, alle presenze. Io sono per più capitani, sono spesso molti di più in una squadra. I giocatori che sono da più tempo qui sono Toloi, Freuler e De Roon e per me sono tre capitani uguali. In una squadra è fondamentale avere più giocatori che possono essere di riferimento per lo spogliatoio, per la società».

