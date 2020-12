Juventus-Fiorentina, volata per Milik. Llorente ad un passo dalla Samp

Ieri pomeriggio, nei pressi della Filmauro, c’è stato l’incontro tra AdL e l’entourage di Arek Milik, per cercare una squadra nella sessione di mercato invernale oltre ad evitare di perderlo a zero. Il presidente del club azzurro non scende sotto i 18 milioni, mentre il bomber polacco vuole sempre un ingaggio che si aggira intorno ai 4,5 milioni a stagione, come chiedeva in estate. Il tempo gioca a favore dell’ex Ajax, sa bene che a Febbraio sarebbe libero di scegliere la squadra a parametro zero, pur sapendo che senza giocare fino a fine stagione non farebbe gli europei. Su di lui, la Juventus, la Fiorentina e in aggiunta la Roma, sempre alla ricerca dii un numero 9. Sempre per quanto riguarda il mercato in uscita, sembra che sia la Sampdoria la società ad avere la meglio su Fernando Llorente, in questo caso, lo spagnolo sembra essersi convinto.

Fonte: CdS