Questo è un estratto dell’intervista fatta a Simone Inzaghi,tecnico della Lazio,alla vigilia della sfida contro il Napoli:

“Se con Napoli e Milan voglio risposte immediate? Sicuramente sì, già da domani sera voglio risposte. Il nostro focus è alla partita con il Napoli, sarà una sfida molto difficile, ma servirà commettere zero errori. Ci manca qualche punto, ma sono sicuro che risponderemo con i fatti come è sempre stato in questi anni”.