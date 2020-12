Il prossimo triennio Champions sarà targato Amazon

Sarà Amazon a trasmettere la gare Champions del prossimo triennio. Ora è ufficiale. E per la fase a gironi, ci sarà sempre in campo una squadra italiana. In merito all’ eliminazione diretta (fino alle semifinali), evidentemente, dipenderà dal percorso delle nostre formazioni. E, peraltro, nel pacchetto che si è aggiudicata Amazon è compresa anche l’esclusiva della Supercoppa europea. Secondo indiscrezioni, l’investimento sarà di circa 80 milioni per ciascuna delle prossime tre stagioni. La finale di Champions, invece, è un pacchetto a parte, che, in attesa dell’ufficialità, si è preso Sky, insieme a tutte le altre 104 partite. Di queste, le migliori 16 del martedì verranno anche trasmesse in chiaro, con ogni probabilità su Mediaset. Di conseguenza gli appassionati dovranno obbligatoriamente abbonarsi a Prime, un servizio che garantisce spedizioni gratuite per gli acquisti sulla piattaforma di Amazon, ma anche una ricca varietà di contenuti multimediali (film, serie tv e musica), al costo (ad oggi non sarebbero previsti aumenti) di 36 euro all’anno, oppure 3,99 al mese. La fruizione avviene attraverso un’applicazione da installare su uno o più dispositivi a scelta. Necessario, evidentemente, anche un abbonamento ad un provider internet. Proprio in questi giorni, inoltre, Sky ha annunciato l’inserimento di Amazon Prime nel gruppo di applicazioni già installate nei suoi decoder più recenti. In quell’elenco c’è anche Dazn, con cui la tv di Santa Giulia ha stabilito un accordo per cui le partite di serie A comprese nel pacchetto acquistato dalla stessa Dazn possono anche essere viste su uno dei propri canali satellitari.

Il Mattino