Il Comune di Napoli bandisce un “crowdfunding” per pagare la statua di Maradona

«Ricerca proposte per la realizzazione di un’opera artistica in memoria di Diego Armando Maradona»: è il bando pubblicato ieri sul sito del Comune di Napoli, firmato dagli assessori alla Cultura e al Turismo, Eleonora de Majo, e allo Sport, Ciro Borriello, con scadenza 2 febbraio 2021. La statua in omaggio all’ex capitano del Napoli, scomparso il 25 novembre, sarà installata nei pressi dello stadio, appena dedicato a Maradona e finanziata con un crowdfunding, attraverso un conto corrente messo a disposizione dell’amministrazione comunale sul suo sito, sul quale si potranno versare le quote. Sul Mattino.it, intanto, i lettori possono indicare dove vorrebbero che venisse piazzato l’omaggio a Diego. C’è, intanto, chi si è messo già al lavoro per questa opera. «In bronzo, ad altezza naturale e collocata su pietra lavica», spiega Stefano Ceci, imprenditore napoletano che negli ultimi anni è stato il manager di Maradona. «Avevo fatto tanto tempo fa questa promessa a Diego e sul piedistallo scriverò una dedica pensata da lui: “Anche io sono stato napoletano”. Ed era assolutamente vero», dice Ceci, che vive a Dubai. Nei giorni scorsi è stato a Napoli per affidare l’incarico di realizzare questa opera a una fonderia e ha preso contatti con il Comune di Napoli, poi un sopralluogo all’esterno dello “Stadio Maradona” per individuare il posto dove collocare la statua. «Quello ideale è all’altezza del settore Distinti e possibilmente all’interno della struttura: sarebbe bello se il Napoli ci venisse incontro in questo senso. La mia iniziativa prescinde dal bando del Comune: è una promessa fatta a Diego e intendo mantenerla nella sua città». Fonte: “Il Mattino”