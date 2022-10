Iannicelli: “Contro la Lazio segna Petagna? Magari, sarebbe un miracolo. Ecco quando potrebbe essere recuperata Juve-Napoli…”

Il giornalista Peppe Iannicelli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte nel corso della puntata odierna della trasmissione ‘Marte Sport Show’: “Il Napoli vola in alto, ad altezze vertiginose, ma lo fa senza molti dei suoi attaccanti: Dries Mertens si è infortunato, unendosi a Victor Osimhen tra gli indisponibili. Squalificato Lorenzo Insigne: contro l’Inter ha sbagliato e si è fatto espellere; e, con lui, ha sbagliato anche Gennaro Gattuso, nel suo tentativo di difendere il capitano a fine partita. A proposito di arbitri, il Napoli deve fare i conti con un dato significativo: fin qui, in stagione non ha avuto neanche un rigore a favore, non gliene fischiano uno nemmeno a piangere in cinese. Contro la Lazio segna Andrea Petagna? Sarebbe quasi un miracolo. Un ‘mini triplete’ del Napoli a fine stagione? Questo sì che sarebbe ‘O Miracolo! Ricorso Juventus-Napoli? Gli azzurri hanno agito nel pieno rispetto delle autorità sanitarie e, pertanto, il massacro subito con le prime due sanzioni lo considero inaccettabile, una follia. La squadra di Gattuso, peraltro, era in palla: avrebbe potuto battere senza troppi patemi una Juve ancora alla ricerca dell’identità migliore. Io già me lo immagino: recupero di Juve-Napoli il 13 gennaio e Supercoppa con i bianconeri il 20: due super sfide in pochissimi giorni. Non vi piacerebbe?”.

Factory della Comunicazione