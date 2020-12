[Formazioni] Lazio/Napoli, tegola a centrocampo per Inzaghi. Rientro di Fabian Ruiz

Domani sera alle ore 20,45 allo stadio Olimpico, la sfida tra la Lazio e il Napoli, valevole per la tredicesima giornata. Per i padroni di casa allenati da Simone Inzaghi, non sarà una gara semplice, oltre per il valore degli avversari, ma anche per l’infermeria. Forse potrebbe recuperare in extremis Acerbi, oggi si deciderà, ma non potrà contare su Marco Parolo a centrocampo. Certe anche le assenze di Lulic, Lucas Leiva e Fares. In attacco ballottaggio Correa-Caicedo con l’ecuadoregno in vantaggio sullo spagnolo. Per Gattuso invece sicure le assenze per infortunio di Mertens e Osimhen oltre allo squalificato Insigne. La novità potrebbe essere Fabian Ruiz a centrocampo, mentre in attacco ballottaggio Elmas-Politano per affiancare Petagna e Lozano.

Fonte: Corriere dello Sport