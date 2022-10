ESCLUSIVA – M. Calemme (calciomercato.it): “La Lazio? Anche se non è brillante, va sempre tenuta in considerazione”

Il Napoli cercherà un pronto riscatto domani sera all’Olimpico contro la Lazio, ma nel frattempo si pensa al mercato e alla prossima sfida contro il Granada di Europa League. Di questo, ma anche sul momento del calcio spagnolo e sulle strategie del club azzurro, ilnapolionline.com ha intervistato il collega di calciomercato.it Mirko Calemme.

Ai sedicesimi di finale di Europa League il Napoli affronterà il Granada. Che squadra è quella spagnola quella che affronterà l’undici di Gattuso? “Secondo me il Granada è una squadra alla portata del Napoli. Sicuramente è una compagine che tiene dei buoni ritmi, ha elementi interessanti, però è una partita che gli azzurri possono portare a casa. Rispetto alla Real Sociedad, che crea gioco ed ha molti calciatori forti, il Granada, va rispettata ma le chance per passare il turno ci sono tutte”.

Restando in ambito spagnolo, qual è il momento storico per Real Madrid e Barcellona, che certamente non sono al top della condizione? “Mai come quest’anno è un campionato incerto, dove le più titolate della Liga, non stanno attraversando un ottimo momento di forma. E’ in testa l’Atletico Madrid del Cholo Simeone, a seguire la Real Sociedad, è una classifica atipica, visto che Real Madrid e Barcellona vanno a corrente alternata, ma certamente sarà una Liga incerta fino alla fine”.

Passando il Napoli, principalmente al mercato, credi la prossima estate ci potrebbero essere offerte per Fabian Ruiz rispetto alla sessione estiva? “Per una serie di motivi non sono arrivate le offerte per Fabian Ruiz. Il Napoli chiedeva tra gli 80 e i 90 milioni, le società interessante non hanno formulato un’offerta congrua, anche in questo periodo di Covid-19 che condiziona i club. La prossima estate, non escludo che possano farsi vive con offerte economiche importanti, anche sul rinnovo, non ci sono novità in merito, come confermato nelle scorse settimane dall’agente del calciatore ex Betis Siviglia”.

Cosa dobbiamo aspettarci dalla sessione invernale di mercato da parte del Napoli? “Sicuramente prevedo cessioni, visto che ci sono elementi in esubero nella rosa. Per arrivare al terzino sinistro, bisognerà cedere i vari Ghoulam o Malcuit. Ovviamente c’è da attendere come andrà a finire la vicenda Milik, se si riuscirà ad accontentare il Napoli, oltre a Llorente. Come spesso diciamo noi, mi auguro che la sessione invernale di mercato, possa essere vivacizzata, ma è chiaro prima vendere e poi comprare”.

Domani sera allo stadio Olimpico la sfida tra la Lazio e il Napoli. Per i ragazzi di Simone Inzaghi non è un momento semplice, tu che partita ti aspetti? “Come hai detto tu la Lazio non è al top della forma, ma proprio per questo è una partita ancora più insidiosa, visto anche il valore della rosa biancoceleste. C’è il fascino della sfida dell’ex Pepe Reina contro il suo passato azzurro, lui ha ormai superato nelle preferenze Strakosha e sta dimostrando come sempre il suo valore. Prevedo un match molto interessante e certamente il pronostico sarà come sempre molto incerto“.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

