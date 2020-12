Di nuovo Orsato, lo scorso anno Lazio/Napoli (1-0) con un gol molto contestato!

La sfida dell’Olimpico domani sera verrà arbitrata da Orsato, lo stesso arbitro di Lazio-Napoli dell’anno scorso che fu vinta per 1-0 dalla squadra allenata da Simone Inzaghi con un gol di Immobile, rete nata da un contatto dubbio tra l’attaccante di Torre Annunziata e il portiere colombiano che il direttore di gara giudicò non falloso. L’arbitro di Schio diresse nel 2018 Inter-Juve, partita in cui fumolto contestato l’episodio in cui Pjanic non venne sanzionato con il secondo giallo per l’entrata dura su Vecino e che i bianconeri vinsero 3-2, un successo decisivo per la vittoria dello scudetto con il Napoli che il giorno successivo perse 3-0 a Firenze. Orsato dirige per la prima volta gli azzurri di Gattuso. Un precedente negativo con Mazzoleni è quello legato alla finale di Supercoppa nel 2014 a Pechino, partita che gli azzurri finirono in nove per le espulsioni di Pandev e Zuniga e poi persero 4-2 ai tempi supplementari: Fonte: Il Mattino