De Laurentiis fiducioso per il ricorso: Ecco quando si potrebbe recuperare

LE REAZIONI

Il Napoli ha accolto con indifferenza la decisione della Figc. De Laurentiis resta fiducioso, è convinto che al Coni il Napoli vedrà cancellato sia lo 0-3 a tavolino che il punto di penalizzazione. Nel caso in cui il collegio diretto da Franco Frattini dovesse accogliere il reclamo del Napoli complicato trovare una data libera. Il 13 gennaio c’è la gara con l’Empoli di Coppa Italia, che è probabile possa slittare nel caso in cui si decida per la disputa del match. In ogni caso, ed è questo un punto di discussione, non pare ci sia pregiudiziale sportiva nel caso in cui la vicenda dovesse poi arrivare al Tar.

Nel senso che il fatto che la Figc (ma anche la Juventus) non si sia costituita al Coni, non impedirà – eventualmente – di comparire nella aule del tribunale amministrativo. Ammesso che il Napoli decida di ricorrere. La certezza, in ogni caso, è una: il verdetto arriverà già martedì. L’udienza sarà a porte aperte e in presenza: De Laurentiis ha lasciato intendere che vorrà assistere ai lavori ma, al contrario di quanto avvenuto in Corte sportiva d’appello, potrebbe non prendere la parola. Sarebbe questa la linea difensiva imposta da Enrico Lubrano che sta affiancando il collaboratore della società Mattia Grassani. Fonte: Il Mattino