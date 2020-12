Carlo Alvino: “La sentenza di martedì? Il Napoli ha le armi per poter ribaltare la situazione”

Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante “Radio Gol”, condotto da Lucio Pengue, è intervenuto il collega Carlo Alvino sul momento degli azzurri. “Sul modulo 4-3-3 o 4-2-3-1, è un falso problema, perchè come dico da settimane, il Napoli è una squadra camaleontica, dipende da come i calciatori si applicheranno in campo. Attendiamo la crescita anche di Fabian Ruiz che certamente domani ci sarà a centrocampo. Per i prossimi ritiro, certamente prima a Dimaro e la seconda parte a Castel di Sangro, si pianifica con un pizzico di ottimismo. Per la gara contro la Lazio credo che i ballottaggi saranno in porta Ospina o Meret e a sinistra Mario Rui-Hysaj, con il portoghese in vantaggio. La squadra partirà oggi per Roma. Il Coni? Sento in giro che con la non presenza della Figc, la strada è spianata, non significa nulla. Il Napoli ha i documenti, i wat’s up e non solo per dimostrare di essere nel giusto, rispetto a qualche giorno fa, c’è un cauto ottimismo, vediamo che succederà”.

La Redazione