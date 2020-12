Borriello:”Vogliamo far nascere Piazza Maradona”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Ciro Borriello, assessore allo sport Comune Napoli:

“Abbiamo ricevuto 13-14 richieste di artisti per una statua per Maradona. Allora, abbiamo pensato a Piazzale Tecchio per fare la statua del Popolo. Ci sono le fermate, vogliamo far nascere Piazza Maradona, un vero e proprio polo con stadio e speriamo museo con l’aiuto di De Laurentiis. Abbiamo avviato un crowdfunding che scadrà a febbraio. Ci sarà, poi, una commissione che rappresenta la città, senza politici, per scegliere la statua. De Luca? Non è tifoso del Napoli: è anche giusto che sia tifoso di altre squadre, ma ha un ottimo rapporto con De Laurentiis. Centro Paradiso? Abbiamo il nome del curatore fallimentare che contatterò personalmente. Il Comune non può permettersi di acquistarlo: ci sono diversi imprenditori pronti ad acquistarlo, oltre che un movimento dei ragazzi del quartiere Soccavo che si sono impegnati con l’associazione Rinascita Paradiso. Museo? Abbiamo appuntamenti tecnici per realizzare nuovi volumi nel San Paolo. L’idea di De Laurentiis di sviluppare questi volumi si può fare. Ci sono più opzioni. Ci sarà una struttura prefabbricata molto rapida, magari già prima della fine della stagione, anzi per quando già ci sarà la possibilità di tornare a vivere una nuova normalità, post pandemia”