Aspettando Fabian, ecco una nuova occasione a Roma

Piccolo ritocco anzitutto nella linea a tre di centrocampo (che si riduce a due quando Zielinski avanza a ridosso o al fianco del centravanti), pronto probabilmente Fabian a rilevare Demme, stavolta dal primo minuto, dopo gli ultimi venti del Meazza in sostituzione di Bakayoko. Cosicché proprio il franco-ivoriano dovrebbe sistemarsi nel mezzo, fra lo spagnolo ed uno Zielinski (diciamo così) scorrevole, fra la mezzala e il trequartista. Per una mediana completa un po’ di tutto, così come s’era verificato nove giorni fa al debutto assoluto degli azzurri nel Diego Armando Maradona con la Real Sociedad: anzitutto guadagnandone sul fronte dei centimetri per far da diga davanti alla difesa, d’altro canto non sottraendo fosforo per i rifornimenti al reparto avanzato. In particolare Fabian, partito dalla panchina coi nerazzurri, può sfruttare l’occasione per riprendere quota dopo prestazioni altalenanti, soprattutto ultimamente apparse sottotono. Ma l’andaluso ha tutte le carte in regola per rimettersi in carreggiata presto e bene, ritrovando concentrazione e forma adeguate (così com’era apparso con la Roma tre settimane fa, rientrando anche nel tabellino dei marcatori). A cura di Fabio Padulano (CdS)