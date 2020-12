Vittorio Percope, pres. Ultramici: “Il Progetto Maradona”

Maradona, Napoli, tifosi e solidarietà. Ecco le parole di Vittorio Percope, presidente di Ultramici, ai microfoni di Marte Sport Live:

“Ultrà amici, sono i tifosi in tutto il mondo del Napoli, io sono il presidente Vittorio Percope. Partiremo a breve con un’iniziativa per la beneficenza, il “Progetto Maradona”, con l’obiettivo di svolgere attività socialmente utili. In questo siamo sicuri ci darà la sua mano, la mano di Dios, durerà dal Natale 2020, al Natale 2021.

La prima iniziativa è un calendario esclusivo, con tiratura limitata di 200 copie. In tutti i progetti che faremo stiamo mettendo di tutto, faremo il meglio che si possa fare per dare speranza e sorriso alle persone che stanno peggio di noi. Tutto sarà devoluto in beneficenza per ristrutturare i campetti di calcio.

Sulla prossima gara: Perdiamo tanto senza Mertens ed Insigne, ma Politano, Lozano e Petagna ci possono dare una grande mano. L’Inter è una buona squadra i giocatori sono di primo livello, del Napoli mi è piaciuta la mentalità, ha un organico completo e tatticamente è ben messo in campo.

Il veleno che dice sempre Gattuso, a Milano, l’ho visto.”

A cura di Antonio Pisciotta