Venerato: “Ghoulam sul mercato, ecco il sostituto scelto da Giuntoli”

Il giornalista Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal: “Faouzi Ghoulam è ancora in bilico in casa Napoli. Il terzino algerino chiude a ogni tipo di possibilità che non sia una big, in Italia o all’estero, anche se al momento non sono arrivate richieste ufficiali al club azzurro per il calciatore. Il Napoli vorrebbe cederlo fin da subito e se dovesse riuscirci, potrebbe poi dare l’assalto all’eventuale sostituto, individuato da Giuntoli in Emerson Palmieri. E’ lui il vero sogno di mercato per la corsia mancina. Il Napoli è molto attento sul mercato e sta tentando da tempo di portare a casa il difensore del Chelsea italo brasiliano, perno della Nazionale di Mancini. I buoni rapporti tra la società partenopea ed i blues potrebbero favorire il buon esito della trattativa”.