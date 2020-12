Una mazzata si è abbattuta su Mertens e il Napoli. I tempi di recupero

La diagnosi per Mertens: trauma distorsivo di primo/secondo grado alla caviglia sinistra con interessamento del comparto mediale. Prognosi: tre settimane tra riposo assoluto e inizio della rieducazione. Insomma, un mese prima di tornare a giocare. Almeno. Una corsa contro il tempo per vederlo in campo a Reggio Emilia, per la finale di Supercoppa con la Juventus in programma il 22 gennaio. Non prima. Una mazzata si è abbattuta su Mertens e il Napoli, l’ennesima di un periodo nero che sta assumendo le caratteristiche di un’autentica via crucis, tenendo conto che anche Osimhen è fermo senza alcuna certezza di rivederlo in campo a Cagliari, nella prima del 2021. Nel migliore dei casi, dunque, il belga tornerà tra un mese. Nel migliore, perché c’è anche la possibilità che si decida di continuare a tenerlo a riposo. P. Taormina